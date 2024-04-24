قناة السويس.. إنقاذ سفينة بضائع ترفع علم تنزانيا من الغرق

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قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان الثلاثاء إن وحدات الإنقاذ التابعة لها نجحت في إنقاذ سفينة بضائع LABATROS والتي ترفع علم تنزانيا من الغرق قبل عبورها للقناة.

وأضافت أن طاقم السفينة المؤلف من 12 فراد بخير وأن العمل يجري حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة.

وأوضحت هيئة قناة السويس، أن مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد تلقى بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار 10" إلى موقع السفينة للمساعدة فى إخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أية أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).