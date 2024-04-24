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عودة شهية المخاطرة تهبط بالذهب بانتظار بيانات اقتصادية

24
APRIL
2024
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تكبدت أسعار الذهب خسائر خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.
 
تحديث الأسعار
 
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2320.19 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة.
 
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس إلى أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.
 
كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2333.80 دولار للأونصة.
 
وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب على ما يبدو أنه هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة.
 
وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.
 
ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأميركية في سبتمبر على الأرجح.
 
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.
 
وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.24 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 910.15 دولار للأونصة.
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