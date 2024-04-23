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مؤشر فوتسي البريطاني يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

23
APRIL
2024
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سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مدفوعة بمكاسب قطاع التكنولوجيا بعدما عززت أرباح الشركات القوية ثقة المتعاملين، في حين قفز المؤشر فاينانشال تايمز في بريطانيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
 
وبحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة مدعوما بقفزة بنحو اثنين في المئة لأسهم شركات التكنولوجيا.
 
واستفاد المؤشر من صعود سهم شركة ساب 4.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن 24 بالمئة زيادة في إيرادات الأعمال السحابية في الربع الأول بقيمة 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برامج تخطيط موارد المؤسسات.
 
وصعد سهم نوفارتس 4.6 بالمئة مع رفع شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات.
 
وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة راندستاد، وهي أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية ربع سنوية مخيبة للآمال، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة الهولندية 6.7 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600.
 
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في منطقة اليورو لشهر أبريل، والتي يمكن أن تسلط الضوء على الحالة الاقتصادية للتكتل.
 
وعلى صعيد اخر، صعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني الذي يركز على المصدرين 0.6 بالمئة ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8071.96 نقطة.
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