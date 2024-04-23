شهية المخاطرة تهيمن على الأسواق.. الذهب يخفت بريقه

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انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

تحديث الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 2304.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0336 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2318.80 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلا أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولار للأونصة.