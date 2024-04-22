"الخطوط البريطانية" تعاود تسيير رحلات يومية بين أبوظبي ولندن

A + A -

استقبل مطار زايد الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى العاصمة أبوظبي، اليوم الأحد، والتي كانت قد توقفت لمدة أربع سنوات.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هذه الوجهة الجديدة التي تربط بين مدينتي لندن وأبوظبي تضاف إلى قائمة وجهات شركات الطيران الدولية المتنامية، التي تسيّر رحلاتها اليوم من مبنى المسافرين المجهّز بأحدث المرافق في مطار زايد الدولي.

يأتي استحداث هذه الوجهة استجابةً للطلب المتنامي على تسيير المزيد من الرحلات الجوية التي تربط بين وجهتي السياحة والأعمال العالميتين في لندن وأبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ويُعدّ مطار لندن هيثرو أحد أفضل خمس وجهات من حيث عدد المسافرين إليه من مطار زايد الدولي، حيث بادر 290 ألف مسافر إلى اختياره وجهة سفر في الربع الأول من العام 2024.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يسرّنا أن نرحّب اليوم بالخطوط الجوية البريطانية التي بدأت تسيير رحلاتها اليومية من مطار زايد الدولي وإليه، لتسهيل السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعزيز قطاعي السياحة والأعمال في البلدين".

من جانبه، قال كالوم ليمينج، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في الخطوط الجوية البريطانية: "يسعدنا الاحتفال بتدشين خطّنا إلى أبوظبي وتربط الرحلة اليومية الجديدة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش أيرويز) العاصمة أبوظبي بمطار هيثرو في لندن ومدن أخرى.. وبذلك، نوفر لعملائنا وجهة أخرى ضمن شبكتنا العالمية الواسعة ونسهم في تعزيز خيارات الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة".