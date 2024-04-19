استقرار طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

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لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، ليظل عند مستويات منخفضة بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إنه لم يطرأ تغير على الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 215 ألف طلبا في الأسبوع المشار إليه.

وتراوح عدد الطلبات بين 194 ألفا و225 ألفا هذا العام.