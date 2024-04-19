ستاندرد آند بورز ‬تخفض تصنيف إسرائيل

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خفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال الخميس التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+ وسط تصاعد المواجهة مع إيران مطلع الأسبوع وفي ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل.

وقالت في بيان "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".

وتعكس النظرة المستقبلية السلبية احتمال تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس والمواجهة مع حزب الله أو التأثير على اقتصاد إسرائيل بشكل أكبر مما تتوقعه الوكالة الآن.

وجاء في البيان "نرى حاليا عدة مخاطر تصعيد عسكري محتملة، بما في ذلك مواجهة عسكرية أضخم وأطول وأكثر مباشرة مع إيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت الماضي، أنه أطلق عشرات المسيرات والصواريخ على إسرائيل، وهو هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الخصمين الإقليميين، مع تعهد الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغت فيتش المراقبة السلبية لتصنيف إسرائيل وأبقته عند A+ لكنها أشارت إلى أن حرب إسرائيل ضد حماس في غزة تمثل مصدر قلق.

وهذه ثاني مرة تشهد إسرائيل تخفيضا في تصنيف ديونها الطويلة الأجل.

وخفضت موديز في فبراير التصنيف الائتماني لإسرائيل على خلفية مخاطر الحرب. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن القرار لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم وإنه بمثابة بيان‭ ‬سياسي متشائم.

المستثمرون يدركون أن السندات الإسرائيلية أصول آمنة

وبعد خفض التصنيف قال المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية ياهلي روتنبرج، الجمعة إن المستثمرين العالميين يدركون أن السندات الإسرائيلية أصول آمنة ويمكن تسييلها بسهولة، وأشار إلى أن خفض وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل يأتي كرد مباشر على الهجوم الصاروخي الإيراني مطلع الأسبوع على إسرائيل.

وقال إن "إسرائيل ستنجح في التعامل مع كافة التحديات التي تواجهها".