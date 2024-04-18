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البنك الدولي يعلن شراكة لتوفير الكهرباء للملايين في أفريقيا

18
APRIL
2024
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أعلن البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية عن شراكة طموحة تهدف إلى توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، في وقت يواجه أكثر من نصف مليار شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مخاطر عدم الحصول على الكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي.
 
سيعمل البنك الدولي على توصيل الكهرباء لنحو 250 مليون شخص بالكهرباء من خلال أنظمة الطاقة المتجددة، بينما سيدعم البنك الأفريقي للتنمية 50 مليون شخص إضافي.
 
ويمثل توفير الطاقة لأفريقيا أحد المواضيع الكبرى التي يبحثها البنك وصندوق النقد الدوليان خلال اجتماعات الربيع السنوية لهاتين المؤسستين والتي انطلقت في 15 أبريل الجاري وتستمر حتى الـ 20 منه.
 
وشدد البنك الدولي على أن "الحصول على الكهرباء هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو أساس أي جهد إنمائي ناجح"، مشيرة إلى أن "600 مليون أفريقي يفتقرون في الوقت الحالي إلى القدرة على الحصول على الكهرباء ما يخلق حواجز كبيرة أمام الرعاية الصحية والتعليم والإنتاجية والشمولية الرقمية وفي نهاية المطاف (حواجز أمام) خلق فرص العمل".
 
من جانبه، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "وصول الكهرباء هو أساس كل تنمية. إنه عنصر أساسي للنمو الاقتصادي وهو ضروري لخلق فرص عمل على نطاق واسع. لن يتحقق طموحنا إلا من خلال الشراكة والطموح. سنحتاج إلى إجراءات سياسية من الحكومات وتمويل من البنوك متعددة الأطراف للتنمية واستثمار من القطاع الخاص لتحقيق ذلك."
 
 
هذه الشراكة هي دليل على تصميم مجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي على أن يكونوا أكثر جرأة وأكبر حجما وأفضل في معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحًا في إفريقيا. هذه المبادرة هي أحدث مظاهر التزام مجموعة البنك الدولي بأن تصبح أكثر توجها نحو التأثير وهي نتاج لخطة عمل متضافرة. يتم دعمها بمجموعة من البرامج الإقليمية للطاقة التي سيتم الآن مواءمتها نحو هذا الهدف المشترك.
 
لتوصيل الكهرباء إلى 250 مليون شخص، يحتاج البنك الدولي إلى 30 مليار دولار من الاستثمارات من القطاع العام، وستلعب المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي ذراع البنك الدولي الإقراضية الميسرة للبلدان منخفضة الدخل، دورًا رئيسيًا في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الحكومات إلى وضع سياسات لجذب الاستثمارات الخاصة وإصلاح شركات المرافق لديها لجعلها أكثر كفاءة مع آليات تعرفة تحمي الفقراء.
 
ومن شأن توصيل الكهرباء لنحو 250 مليون شخص أن يفتح فرصا استثمارية للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة الموزعة وحدها بقيمة 9 مليارات دولار. علاوة على ذلك، ستكون هناك فرص كبيرة للاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكات اللازمة لتشغيل الاقتصادات لتحقيق النمو.
 
وقبيل بدء اجتماعات الربيع قال البنك الدولي "في أفريقيا إما سيتحقق الإنجاز بتوفير الطاقة للجميع أو سيحدث إخفاق في تحقيق هذا الهدف وبدون الحصول على طاقة مستدامة بأسعار معقولة دون انقطاع لن تحقق المنطقة تطلعاتها الإنمائية أو التحول الاقتصادي المنشود لانتشال الملايين من براثن الفقر".
 
وأعلن البنك على موقعه الرسمي أنه بدأ "بالتعاون مع الشركاء في بذل الجهود لتطبيق الحلول المالية والفنية المبتكرة الضرورية لتسريع توفير الكهرباء بمعدلات تفوق النمو السكاني".
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