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مطار دبي الدولي: نواجه اضطرابات كبيرة بسبب الطقس السيء

17
APRIL
2024
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قال مطار دبي الدولي، الأربعاء، إنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
 
وأوضح البيان، أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفا أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.
 
وقالت طيران الإمارات، ومقرها دبي، إنها علقت إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من الساعة الثامنة صباحا (0400 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.
 
وحول مطار دبي الدولي رحلات الوصول مؤقتا مساء أمس الثلاثاء بسبب عاصفة وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.
 
وكانت طيران الإمارات قد أعلنت عبر حسابها على منصة "إكس" أن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
 
 
وأكدت طيران الإمارات بإنه تعمل على إيصال جميع الركاب المتأثرين إلى وجهاتهم النهائية بأمان، لافتة إلى أنها ستعلن عن التحديثات في أقرب وقت ممكن.
 
وكانت مطارات دبي أفادت قبل عدة ساعات أن مطار دبي الدولي يقوم مؤقتاً بتحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.
 
‏يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية، وأن منطقة "خطم الشكلة" بالعين شهدت هطول 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة... لتحقق الدولة بذلك حدثاً استثنائياً يسجل في تاريخها المناخي.
 
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