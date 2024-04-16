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شركات الطيران التي ألغت رحلاتها بسبب التوترات بالشرق الأوسط

16
APRIL
2024
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أدت الهجمات التي شنتها إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل مساء السبت إلى تضييق الخيارات أمام شركات الطيران التي تسير رحلات بين أوروبا وآسيا.
 
وعلى الرغم من إعادة إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالاتهم الجوية أمس الأحد، لا تزال بعض الخطوط متأثرة.
 
فيما يلي شركات الطيران التي قدمت تحديثا بشأن رحلاتها:
 
* الرحلات التي ألغيت
 
-شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا علقت الرحلات المنتظمة من وإلى تل أبيب وأربيل وعمّان حتى اليوم الاثنين. وتواصل تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى يوم الخميس على الأقل.
 
-شركة كيه.إل.إم ألغت جميع الرحلات من وإلى تل أبيب حتى غد الثلاثاء، حسبما قال متحدث باسم الوحدة الهولندية لشركة إير فرانس كيه.إل.إم اليوم الاثنين.
 
-شركة إيزي جيت البريطانية أوقفت أمس الأحد الرحلات من وإلى تل أبيب دون تحديد إطار زمني.
 
-شركة ويز إير قالت إنها ألغت معظم رحلاتها من وإلى تل أبيب يوم السبت وحتى اليوم الاثنين.
 
-شركة فين إير علقت العمليات في المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، مما قد يجعل الرحلات من الدوحة تستغرق وقتا أطول. وقال متحدث باسم شركة الطيران الفنلندية إنها ستغير مسار رحلاتها إلى المجال الجوي المصري، مما يؤدي إلى تأخير الرحلات "بضع دقائق".
 
-قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) إن الرحلات بين كوبنهاغن وبانكوك تحلق جزئيا فوق المنطقة، واضطرت رحلة واحدة إلى تغيير مسارها في ليل السبت/الأحد.
 
-قالت شركة أيبيريا إكسبرس المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية عبر منصة إكس إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأحد والاثنين.
 
-شركة يونايتد إيرلاينز قالت في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها ألغت الرحلة المقررة أمس الأحد من مدينة نيوارك إلى تل أبيب.
 
-حذرت إير كندا من تأجيل وإلغاء رحلاتها لفترة طويلة من وإلى إسرائيل، وألغت رحلاتها إلى تل أبيب يومي الاثنين والثلاثاء.
 
-قالت كانتاس الأسترالية يوم السبت إنها غيرت مسار الرحلات بين بيرث ولندن مؤقتا.
 
-ألغت شركة طيران جنوب الصين رحلة أمس الأحد إلى إيران وقالت خطوط هاينان الجوية إنها تراقب الوضع وتقيم ما إذا كانت الرحلة القادمة إلى إسرائيل يمكن أن تسير بشكل طبيعي، حسبما أفاد موقع ييكاي الصيني المختص بمتابعة قطاع الأعمال.
 
-ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز أمس الأحد أن شركة إير إنديا قررت وقف رحلاتها إلى تل أبيب مؤقتا.
 
-ألغت شركة العال الإسرائيلية 15 رحلة كانت مقررة يومي السبت والأحد.
 
وقالت شركة الطيران الإسرائيلية الأصغر حجما أركياع إنها تجري تعديلات على جدول رحلاتها بعد تأجيل الرحلات في البداية إلى أثينا وميلانو وجنيف.
 
-نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان لشركة فلاي دبي القول إن بعض رحلاتها تأثرت بإغلاق المجال الجوي.
 
إلغاء / استئناف
 
-ألغت الاتحاد للطيران الرحلات إلى تل أبيب وعمّان أمس الأحد، لكنها قالت إنها تعتزم تسيير رحلات ركاب وشحن مجدولة بين أبوظبي وتل أبيب وعمان وبيروت اعتبارا من اليوم الاثنين. وحذرت من أنه "ربما لا يزال هناك خطر حدوث بعض الاضطرابات غير المتوقعة" حتى اليوم الاثنين.
 
-قال متحدث باسم طيران الإمارات إن الشركة استأنفت رحلاتها المقررة من وإلى الأردن ولبنان والعراق اعتبارا من بعد ظهر الأحد.
 
-قالت الخطوط الجوية القطرية في منشور على منصة إكس أمس الأحد إنها استأنفت أيضا خدماتها إلى عمان وبيروت وبغداد.
 
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