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مصر تبدأ بناء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية بـ 20 مليون دولار

16
APRIL
2024
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها بدأت أعمال بناء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة مليار جنيه مصري (20.30 مليون دولار) بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
 
وذكر بيان الوزارة أن من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميغاوات بتكلفة 550 مليون جنيه مصري في شركة أسيوط لتكرير البترول خلال 11 شهرا.
 
ويعمل قطاع البترول حاليا على تنفيذ مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميغاوات مع الهيئة المصرية العامة للبترول بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه (10.42 مليون دولار).
 
وسيتم تمويل هذين المشروعين من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "دعم إصلاح سياسات الطاقة".
 
 
وتقول مصادر في قطاع الطاقة إن المستويات العالية من الإشعاع الشمسي والمساحات الصحراوية الشاسعة تعني أن مصر لديها إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة.
 
وعدلت الحكومة موعد الوفاء بهدفها المتمثل في إنتاج 42 بالمئة من احتياجاتها من مصادر طاقة متجددة إلى عام 2030 بدلا من 2035.
 
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، لكنها تواجه منافسة من دول أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
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