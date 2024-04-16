سبينس تُعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

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أعلنت شركة سبينس، عـن نيّتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وسبنس هي المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، و في المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024.

أبرز سمات الطرح:

• ستطرح الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

• جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير؛ المساهم الوحيد في الشركة؛ ("المساهم البائع") المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة")

• سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).

• تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

• سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

• من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("القبول") في مايو 2024.

هيكلية رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

• تم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج ليكون 36 مليون درهم موزع على عدد 3,6 مليار سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم.

• بعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام ، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

• بالنسبة للسنة المالية 2024 وما بعدها، تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70 بالمئة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.

• تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة للتدفقات النقدية وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

• تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لدراسة مجلس الإدارة لمتطلبات الإدارة النقدية لأعمال الشركة اللازمة للنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة وسبل تحقيق النمو.

تفاصيل الطرح

تتوقع مجموعة الصير بيع 25 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي (أي ما يعادل إجمالي 900,000,000 سهم)، ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتألف الطرح من:

• طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليه باسم المكتتبين في " الشريحة الأولى").

• طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها الإمارات، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً للائحة س (S) تبعاً لقانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") ووفقاً للعروض المعفاة ("طرح للمستثمرين المحترفين" والمشار إليه في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم المكتتبين في "الشريحة الثانية").

من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 وتنتهي يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024. و من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للطرح للمستثمرين المحترفين يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح") من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري. سيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقا لسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في مايو 2024، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر")، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع كمستشار للإدراج.

وتم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين.

تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) كمدير مشتركين لسجلات الاكتتاب.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.

لا يشارك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تلقي أموال الاكتتاب أو سجلات الاكتتاب ولا يشارك أو يدير بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين.

وبهذه المناسبة، قال علي سعيد جمعة البواردي، المساهم المؤسس ورئيس مجلس إدارة سبينس: "بدأت مسيرتنا في دبي مطلع الستينيات، ونحن فخورون بخطوتنا التالية المهمة التي ستُضاف إلى سجل إنجازاتنا الحافل. سبينس هي علامة تجارية عريقة تتمتع بتراث قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلتزم بأعلى معايير الجودة، وقد تطورت على مر العقود لتصبح واحدة من أبرز متاجر التجزئة لبيع المواد الغذائية الطازجة الفاخرة في الدولة. كما تتمتع علامتنا التجارية بطموح كبير، وقدرةٍ فائقة على الازدهار في واحدة من الأسواق الأكثر حيويةً ونمواً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية لشركتنا، والتي نتحمس جداً للشروع بها والانطلاق نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين".

من جهته قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "تمكّنا طيلة مسيرتنا من توسيع نطاق أعمالنا لندير اليوم واحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق عبر 75 موقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، مع التزمنا بتوفير المنتجات الطازجة عالية الجودة والخدمة الاستثنائية للعملاء. ونجحت سبينس في ترسيخ حضورها في واحدة من أكثر البلدان حيويةً ونمواً ومرونةً في المنطقة، ونطمح إلى بلوغ آفاق جديدة مستفيدين من الظروف الاقتصادية الداعمة. لدينا سجل نمو حافل، ويتجلّى ذلك من خلال التوسع المستمر لشبكة متاجرنا، وزيادة الانتشار عبر الإنترنت، واتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة، وسلسلة الإمداد المتكاملة. وهو ما يدفعنا إلى تحقيق أداء مالي قوي على أساس نمو المثل بالمثل وهوامش ربح قوية. ونحن متحمسون جداً للإنجازات التي سنحققها هذا العام، كما سنحتفل خلاله بالذكرى المئوية لعلامة سبينس التجارية في المنطقة، ونخطط لدخول سوق المملكة العربية السعودية باعتبارها سوقاً واعدة لاحتضان إمكاناتنا الهائلة. ومع نمو مجموعتنا تبقى رسالتنا راسخة دون تغيير وتركز على إلهام مجتمعاتنا وتوفير سبل العيش لها بما يضمن تمتعها بحياة أفضل، يوماً بعد يوم".

لمحة عامة على سبينس

تدير سبينس 75 من متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة في المتاجر الكبرى تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكذلك في المملكة العربية السعودية عقب افتتاح أول متجر للمجموعة في الستة أشهر الأولى من 2024. وتُعد المجموعة واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في دولة الإمارات العربية المُتحدة، حيث تستحوذ المجموعة على حصة 27 بالمئة من السوق المستهدف في دبي وحصة 12 بالمئة من السوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ حجمه 23 مليار درهم كما في عام 2022. وتدير المجموعة محفظة تضم 75 متجراً ("المتاجر")، بإجمالي مساحة قابلة للإيجار تبلغ 1.3 مليون قدماً مربعاً؛ تمتلك المجموعة 64 متجراً منها، وتدير 11 متجراً بموجب اتفاقية للعمليات التشغيلية تحت مظلة الثلاث اسماء تجارية المشار اليها، تحتل أماكن استراتيجية في عدد من المدن المُختارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لجذب شرائح مختلفة من المستهلكين.

اشتملت المنتجات التي توفرها المجموعة على 55,828 وحدة مخزون ("وحدات المخزون") خلال 2023، وكان أكثر من نصفها في المتوسط من المنتجات الغذائية الطازجة. وإلى جانب علاقة المجموعة بمورديها الرئيسيين الاستراتيجيين، فإنها تنتج عروضها الخاصة من المنتجات عالية الجودة ("العلامة التجارية الخاصة") تحت مظلة العلامات التجارية "سبينس فوود" و"سبينس هووم" و"سبينس ولنس" و"فاين فود" وتُخزّن منتجات علامة "ويتروز" التجارية.

تتمتع سبينس بمعدلات نمو تاريخية قوية، حيث ارتفعت إيراداتها خلال عام 2023 لتصل إلى 2.87 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2 بالمئة منذ عام 2019، مدفوعاً بنمو الانتشار عبر الإنترنت، واتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة، والتغلب على تزايد معدلات التضخم من خلال نهج التسعير الاستراتيجي وزيادة عدد المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نوفمبر 2023، تأسست شركة سبينس كشركة خاصة محدودة بموجب أحكام قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 ("قانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي") ثم تم اعادة تسجيلها في تاريخ 29 مارس 2024 إلى شركة عامة محدودة بالأسهم.