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الذهب يرتفع مع زيادة الطلب بفعل التوتر في الشرق الأوسط

15
APRIL
2024
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وتحركت قرب مستوى قياسي كانت قد بلغته في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.
 
وبحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2350.59 دولار للأونصة. وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأونصة الجمعة.
 
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2366.40 دولار للأونصة.
 
وأثار أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل قلق الإسرائيليين وخشيتهم من أن حربا أكبر تلوح في الأفق.
 
وتسببت بيانات اقتصادية أميركية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم في عودة توقعات السوق مجددا بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
 
وتقلص أسعار الفائدة الأعلى جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.98 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.05 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1038.99 دولار للأونصة.
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