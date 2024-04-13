ارتفاع قياسي للذهب!

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تجاوزت أسعار الذهب حدود الـ 2400 دولار للأوقية (الأونصة)، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة، وتتجه نحو استمرار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط المستثمرين في اتجاه زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

ووصل المعدن الثمين إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق، حيث بلغ مستوى قياسياً، عند 2419.79 دولار، كما ارتفعت الأسعار بنحو 1% خلال تعاملات الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 2374.1 دولار.

وأوضحت بياناتٌ اقتصادية أنّ البلاتين اخترق مستوى 1000 دولار للأوقية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 28.21 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل العام 2021.

وصعد البلاتين بنسبة 0.6%، إلى 985.65 دولار، كما ارتفع البلاديوم أيضاً بنسبة 0.9%، إلى 1055.62 دولار، حيث تتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.