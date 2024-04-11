الذهب يهبط بعد ارتفاع أكثر من المتوقع للتضخم الأميركي

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تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، عن مستوى مرتفع قياسي وسط صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع لتتراجع التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة الأميركية.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2338.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1258 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2360.7 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات التي قللت من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال تقرير لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس مقارنة مع توقعات خبراء بارتفاعه 0.3 بالمئة في استطلاع لوكالة رويترز.

وقال تاي وونج تاجر المعادن المستقل الذي يتمركز في نيويورك إن أسعار الذهب تراجعت إذ أن البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع تساهم في توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة وأن يتم ذلك بمعدل أقل.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى28.01 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 969.05 دولار والبلاديوم 1.9بالمئة إلى 1071.75 دولار.