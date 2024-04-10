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أسهم اليابان تهبط وسط حالة من الحذر قبيل بيانات أميركية

10
APRIL
2024
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أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، الأربعاء، مع جنى المستثمرين للأرباح بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، بينما ساد الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.
 
وهبط مؤشر نيكي بنسبة 0.48 بالمئة إلى 39581.81 نقطة، بعد أن ارتفع المؤشر بنحو واحد بالمئة في كل من الجلستين السابقتين. وتراجع المؤشر القياسي نحو اثنين بالمئة الجمعة الماضية في أكبر انخفاض له منذ شهر تقريبا.
 
وقال ناوكي فوجيوارا من شينكين لإدارة الأصول إن "المؤشر نيكي ارتفع في اليومين الماضيين مما شجع المستثمرين على بيع الأسهم".
 
وأضاف "توخت السوق الحذر أيضا قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مارس، والتي قد توضح توقيت خفض أسعار الفائدة الأميركية".
 
ويترقب المستثمرون البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاعا في معدل التضخم إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي من 3.2 بالمئة في فبراير.
 
وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.11 بالمئة مكبدا المؤشر نيكي أكبر الخسائر.
 
كما تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.03 بالمئة.
 
فيما خالفت طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق هذا الاتجاه ليرتفع سهم الشركة 0.77 بالمئة، كما زاد سهم شين-إتسو للكيماويات لتصنيع رقائق السيليكون 0.8 بالمئة.
 
وهوى سهم مجموعة آي.إتش.آي للصناعات الثقيلة 5.44 بالمئة ليصبح صاحب أسوأ أداء على المؤشر نيكي.
 
بينما صعد سهم طوكيو غاز 5.12 بالمئة ليكون الرابح الأكبر على نيكي.
 
وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.43 بالمئة إلى 2742.79 نقطة مع تراجع سهم تويوتا موتور 0.95 بالمئة الذي كبد المؤشر أكبر الخسائر.
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