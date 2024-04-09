تركيا تفرض قيودا على الصادرات إلى إسرائيل

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قالت وزارة التجارة التركية الثلاثاء إن تركيا ستفرض قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

وفي بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، قالت الوزارة إن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.

وأوضحت الوزارة أن القيود التجارية التركية على إسرائيل ستنطبق على 54 منتجا.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، فإن الخطوة التركية تأتي بعد أن أدان آلاف المتظاهرين أردوغان خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الحفاظ على التجارة مع إسرائيل رغم الحرب المستمرة في غزة.

وقالت وزارة التجارة التركية: "سيظل هذا القرار ساري المفعول حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وتسمح بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال في وقت سابق إن إسرائيل رفضت طلبا قدمته تركيا للانضمام إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية جوا للفلسطينيين في غزة وإن أنقرة سترد على إسرائيل بإجراءات جديدة.