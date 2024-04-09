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الذهب يصنع التاريخ بمستويات قياسية جديدة

9
APRIL
2024
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، متجاوزة القمة التاريخية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي وبيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات جديدة.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0755 بتوقيت غرينتش إلى 2355 دولار للأونصة، وكان المعدن الأصفر قد قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2372 دولار.
 
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم للتجارة "الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل الاتجاه غير المعلن من البنوك المركزية للشراء وتدفقات المضاربة دفع الأسعار إلى مستويات أعلى واحدا تلو الآخر".
 
ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50 بالمئة في مارس.
 
 
وبعد صدور تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة الجمعة، قلصت السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى اثنين من ثلاثة أو أربعة قبل بضعة أسابيع، وفقا لتطبيق احتمالية تحريك أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.
 
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عوائد.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.90 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 في وقت سابق من الجلسة.
 
وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 975.60 دولار، كما زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1055.14 دولار للأونصة.
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