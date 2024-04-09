6.8 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر في 3 أشهر

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ذكر البنك المركزي المصري الاثنين أن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 6.83 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 1.4 مليار في الفترة نفسها من العام السابق نتيجة تراجع الصادرات البترولية وارتفاع الواردات.

وانخفضت صادرات مصر البترولية إلى 1.61 مليار دولار في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر مقابل 4.91 مليار خلال الفترة ذاتها من 2022، فيما يرجع إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات البترولية إلى 3.38 مليار دولار من 3.03 مليار.

وزادت إيرادات السياحة إلى 3.3 مليار دولار من 3.2 مليار قبل عام بعد أن أدت الحرب في غزة في بداية الربع الرابع إلى تباطؤ نمو الإيرادات.

وصعدت إيرادات قناة السويس إلى 2.40 مليار دولار في الربع الرابع من 1.97 مليار في الربع المماثل من 2022.

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، إلى 4.93 مليار دولار من 5.55 مليار وتراجع تحويل الأموال إلى مصر من خلال القنوات الرسمية نظرا لأن سعر الصرف الرسمي كان يبلغ نحو نصف السعر في السوق الموازية.

وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.21 مليار دولار من 2.43 مليار.