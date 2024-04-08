قطر تتصدر مكاسب بورصات الخليج.. وأسهم الكويت تنخفض

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أغلقت بورصة قطر على ارتفاع، الأحد، مدعومة بمكاسب أسهم قطاعات الاتصالات والطاقة والتمويل، في حين سجلت الأسهم الكويتية أدنى مستوى في شهرين وتكبد قطاعا الصناعة والتمويل أكبر الخسائر.

وارتفع المؤشر في قطر للجلسة الثانية على التوالي وصعد واحدا بالمئة مع وجود جميع القطاعات تقريبا في المنطقة الإيجابية.

وزاد سهما قطر لنقل الغاز وأُريد 1.9 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.7 بالمئة.

وهبط المؤشر القياسي في الكويت 1.3 بالمئة ليغلق عند 7873 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين في ظل تسجيل خسائر في معظم القطاعات وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتمويل.

وتراجع سهم بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، 2.3 بالمئة بينما انخفض سهم بيت التمويل الكويتي 1.5 بالمئة.

ومن بين الخاسرين الآخرين شركة أجيليتي للمخازن العامة وبنك الخليج. إذ انخفض السهمان ثلاثة بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وذلك مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية.

وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى 6.6 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.