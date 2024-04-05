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طلبات إعانة البطالة بأميركا ترتفع بأكثر من المتوقع

5
APRIL
2024
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ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تراجع تدريجي في أوضاع سوق العمل الأميركية.
 
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفع بواقع تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 30 مارس.
 
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات 214 ألفا في الأسبوع الماضي.
 
وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركي قد ارتفع إلى 3.9 بالمئة في فبراير الماضي، وذلك بعد استقراره عند مستوى 3.7 بالمئة لثلاثة أشهر متتالية.
 
وارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في فبراير الماضي، لكن ارتفاع معدل البطالة والزيادات الباهتة في الأجور أبقيا على احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو.
 
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركي، في تقرير الوظائف إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة في شهر فبراير.
 
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