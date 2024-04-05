الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

A + A -

التقطت أسعار الذهب الأنفاس، خلال تعاملات الجمعة، بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات وتقود المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

يأتي هذا في وقت تترقب فيه السوق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي يمكن أن تقدم المزيد من المؤشرات على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

التغير في الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2278.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0328 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2305.04 دولار أمس الخميس. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2296.90 دولار.

وقال لوكا سانتوس المحلل لدى إيه.سي.واي للأوراق المالية "سيستمر الذهب في الارتفاع مع تراجعات طبيعية".

وأضاف سانتوس أن انخفاض الدولار في ظل توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة هذا العام وعدم اليقين الاقتصادي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط عوامل شكلت قوة دافعة للأسواق وعلى رأسها الذهب.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث، مدعوما أيضا بعمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية وطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مارس المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش والتي قد تعطي المزيد من المؤشرات بشأن التوقيت الذي سيبدأ فيه المركزي الأميركي خفض الفائدة.

ويقول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك لديه الوقت لإجراء المزيد من المداولات بشأن أول خفض للفائدة، وذلك بالنظر لقوة الاقتصاد وقراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 26.49 دولار للأونصة بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى منذ يونيو 2021، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 921.66 دولار للأونصة. ويتجه المعدنان لتسجيل مكاسب أسبوعية.

ونزل البلاديوم بنسبة 1.9 بالمئة إلى 1002.03 دولار للأونصة.