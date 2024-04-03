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أرامكو ترسي عقودا بـ7.7 مليار دولار لتوسعة معمل غاز بالفاضلي

3
APRIL
2024
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أرست شركة أرامكو السعودية عقودا بقيمة 7.7 مليار دولار لتوسعة طاقة معالجة الغاز في معمل الغاز في الفاضلي إلى أربعة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا.
 
وتبلغ قدرة المعالجة الحالية في المعمل 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التوسعة بحلول نوفمبر 2027.
 
وقالت شركة أرامكو السعودية إنها أرست عقودا للهندسة والمشتريات والبناء على شركة سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية، وشركة جي.إس للهندسة والإنشاءات، وشركة نسما وشركاهم التي اشترى صندوق الثروة السيادي السعودي حصة فيها العام الماضي.
 
وستسهم التوسعة في استراتيجية أرامكو لرفع إنتاجها من الغاز أكثر من 60 بالمئة بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2021.
 
 
ومن المتوقع أيضا أن يزيد المعمل إنتاج الكبريت 2300 طن متري إضافي يوميا.
 
وأمرت المملكة في يناير شركة أرامكو بخفض هدفها لطاقة إنتاج النفط إلى 12 مليون برميل يوميا من 13 مليونا.
 
وتعمل المملكة على تطوير احتياطياتها من الغاز غير التقليدي التي تتطلب أساليب استخراج متطورة مثل الأساليب المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.
 
وتتطلع المملكة أيضا إلى الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الخارج، واقتحمت ذلك القطاع لأول مرة في العام الماضي بشراء حصة أقلية في شركة ميد أوشن إنرجي بمبلغ 500 مليون دولار.
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