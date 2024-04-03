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شركة تابعة لمجموعة "gfh" تستثمر 450 مليون دولار في أميركا

3
APRIL
2024
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كشفت شركة "جي إف إتش بارتنرز"، وهي شركة تابعة لمجموعة "جي إف إتش" المالية، عن إتمام استثمارات بقيمة 450 مليون دولار، في قطاع العقارات بالولايات المتحدة، في الفترة بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024.
 
وقالت الشركة إن هذه الاستثمارات تركزت في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، وهما من القطاعات ذات الأداء الجيد في سوق العقارات الأميركية، حيث يستفيد كل منها من نمو الإيجارات، وانخفاض معدل الشواغر على المستوى الوطني، واستقرار السوق.
 
ففي قطاع العيادات الطبية، فقد استحوذت شركة "جي إف إتش بارتنرز" على محفظة أصول تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار، حيث تم اختيار أصول الاستحواذ بناء على مواقع داخل الولايات التي تظهر نموًا ديموغرافيًا طويل الأجل، وبيئات ضريبية منخفضة، ومعدلات هجرة داخلية متزايدة، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الخاصة بالشركة.
 
وتتميز الأصول بنوعية من المستأجرين ذات درجة عالية من التقييم الائتماني مدعومة بأنظمة رعاية صحية كبيرة مثل "ميموريال هيرمان" و"بايلور سكوت آند وايت"، والتي تعد من بين أكبر أنظمة الرعاية الصحية في ولاية تكساس.
 
ومن المتوقع أن تشهد الأصول ارتفاعا بالإيجارات السنوية بناء على العقود الموقعة ذات المتوسط المرجح الذي يتجاوز ثماني سنوات لمدة الإيجار، ونسبة إشغال تصل إلى 98 بالمئة، لذلك فمن المتوقع أن توفر الأصول عوائد جذابة مع درجة منخفضة من المخاطر، ولقد أدى هذا الاستحواذ للعيادات الطبية إلى زيادة عدد العيادات الطبية التابعة لـ"جي إف إتش بارتنرز" إلى أكثر من 35 عقارا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، حيث تتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة "بيج سكاي ميديكال" التابعة لشركة "جي إف إتش بارتنرز"، وهي شركة لإدارة أصول العيادات الطبية ومقرها دالاس بولاية تكساس.
 
أما قطاع سكن الطلاب، فيشمل استثمار سكن الطلاب 3، الذي تبلغ قيمته حوالي 300 مليون دولار، أصولا عالية الجودة تضم ثلاثة عقارات جديدة مدرة للدخل تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الجامعات العامة رفيعة المستوى في الأسواق ذات الأداء الجيد، إذ تشتمل المحفظة على 1300 سرير ولديها حاليا معدل إشغال ممتاز بنسبة 97 بالمئة.
 
وستتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة "ستيودنت كوارترز" التابعة لـ"جي إف إتش بارتنرز"، وهي شركة لإدارة أصول سكن الطلاب مقرها في أتلانتا بولاية جورجيا، ولديها أكثر من 15 ألف سرير في محفظتها، إذ يأتي الاستحواذ عقب التخارج الناجح للشركة مؤخرا من محفظتها لسكن الطلاب 1 التي حققت عوائد مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 122 بالمئة للمستثمرين في غضون عامين فقط.
 
وتركز "جي إف إتش بارتنرز" على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة في القطاع العقاري على مستوى العالم، وتدير حاليا أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول العقارية كجزء من إجمالي الأصول التي تديرها المجموعة والبالغة 18 مليار دولار.
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