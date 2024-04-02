living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المغرب: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 17.5% خلال فبراير

2
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت بيانات مكتب الصرف المغربي المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج، الاثنين، عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بنسبة 17.5 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
 
وذكر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 6.5 مليارات درهم (650 مليون دولار) في فبراير 2024، مرتفعة من 5.5 مليارات درهم (550 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.
 
كما قال المكتب إن تحويلات المغتربين المغاربة "ارتفعت بـ 1.5 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023".
 
وبلغت هذه التحويلات نحو 17.7 مليار درهم (177 مليون دولار) مرتفعة من 17.4 مليار درهم (174 مليون دولار) قبل عام.
 
ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين بحسب إحصاءات وزارة الخارجية.
 
وكانت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من عام 2023 قد أظهرت أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4.1 بالمئة مقارنة مع 0.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2022.
 
كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 4.1 بالمئة والنشاط الفلاحي بنسبة 5.8 بالمئة.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   