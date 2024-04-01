المؤشر "نيكي" الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين

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أغلق المؤشر "نيكي" الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين، الاثنين، وانخفض عن مستوى 40 ألف نقطة، مع اتجاه المتعاملين لبيع الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي الجديد للبلاد.

وهبط المؤشر "نيكي" 1.4 بالمئة إلى 39803.09 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 18 مارس، بعد أن فتح مرتفعا 0.7 بالمئة.

وتراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.71 بالمئة إلى 2721.22 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقطاع أبحاث الاستثمار في شركة "أيوايكوزمو سيكيوريتيز"، "عادة ما يبيع المستثمرون المؤسسيون الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي".

وارتفع المؤشر "نيكي" 19 بالمئة في عام 2024، وتخطى مستوى 40 ألف نقطة، ليصل إلى مستويات قياسية في مارس، بعد ارتفاع مطرد بلغ 54 بالمئة منذ أوائل عام 2023.

وخسر سهما "طوكيو إلكترون" و"أدفانتست" المرتبطان بالرقائق 3.21 بالمئة و4.96 بالمئة على الترتيب، في حين تراجع سهم "تويوتا موتور" 4.03 بالمئة.

وأظهر مسح أجراه بنك اليابان، أن التفاؤل في قطاع الخدمات الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول، بفضل ازدهار السياحة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار.

وأظهر المسح أيضا أن الشركات الكبرى، تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4.0 بالمئة في العام المالي الذي يستمر حتى مارس 2025، بعد زيادة متوقعة بنحو 11.5 بالمئة في العام المالي الماضي.

وقال محللون استراتيجيون إن مسح بنك اليابان لم يكن محركا رئيسيا للسوق لأن نتائجه جاءت ضمن توقعاتهم.

وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام لقطاع الأبحاث في شركة "تاتشيبانا سيكيوريتيز"، إن سوق العملات كانت مستقرة، ولم تقدم إشارات تذكر للأسهم المحلية.

ولامس الين أدنى مستوياته في 34 عاما أمام الدولار عند 151.975 ين، الأربعاء، وبلغ في أحدث تداول 151.35 للدولار.

وانخفضت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة، مع انخفاض أسهم "كاواساكي" للصناعات الثقيلة، و"ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة 6.36 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.

وانخفض سهم "نومورا هولدنجز" بنسبة 5.41 في المئة.

وبالنسبة للرابحين، قفز سهم شركة صناعة الساعات "سيتيزن ووتش" 5.05 بالمئة، وكسب سهم شركة صناعة الآلات الحاسبة "كاسيو كومبيوتر" 4.94 بالمئة، ليصبحا الأفضل أداء في المؤشر نيكي.