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الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

1
APRIL
2024
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واصلت أسعار الذهب كسر الأرقام القياسية، الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
 
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".
 
ما العوامل التي ساعدت الذهب على الارتفاع؟
ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة، أن يقوم المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".
 
وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
 
 
تحركات الأسواق
 
وبحلول الساعة 4:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.33 بالمئة إلى 2,262.43 دولار للأونصة، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2,265.73 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
 
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.98 بالمئة إلى 2,282.55 دولار للأونصة، وسجل ارتفاعا قياسيا إلى 2,286.35 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
 
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 25.22 دولار للأونصة.
 
وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 913.85 دولار للأونصة.
 
وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.22 دولار للأونصة.
 
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