living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نشاط المصانع بالصين يقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

1
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في إشارة لاستقرار القطاع الصناعي، ارتفع مؤشر نشاط التصنيع في الصين خلال شهر مارس الماضي.
 
وسجل مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات التصنيعي ارتفاعاً إلى 51.1 نقطة خلال مارس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وذلك بزيادة عن الرقم السابق البالغ 50.9 في فبراير، واقتراباً من التوقعات التي بلغت 51 نقطة.
 
وتدل القراءة التي تتجاوز الـ 50 نقطة على التوسع في النشاط مقارنة بالشهر السابق، فيما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى الانكماش.
 
وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي، الذي نُشر في وقت سابق، قد أظهر توسعاً في النشاط خلال الشهر السابق للمرة الأولى منذ سبتمبر، مما يزيد من الإشارات إلى استقرار الاقتصاد.
 
وعادةً ما يكون هذا المسح الخاص، الذي يركز بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة وتلك التي تعتمد على التصدير، أكثر تفاؤلاً من القراءات الرسمية.
 
ويظهر أن قطاعات التصنيع في الصين بدأت العام الحالي بقوة، مما يقلل من الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد بعد الإجراءات التي اتخذوها في نهاية العام الماضي.
 
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء سابقاً أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو في عامين، متفوقاً بشكل كبير عن التقديرات.
 
كما كشفت البيانات أيضاً زيادة في نمو الاستثمار بالأصول الثابتة خلال الشهرين الأولين من العام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   