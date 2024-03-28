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قصة ارتفاع أسعار الكاكاو.. محبو الشوكولاتة على موعد مع زيادة جديدة

28
MARCH
2024
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يعتبر الارتفاع الحاد في الأسعار في عالم السلع الغذائية حدثا نادرا. ومع ذلك، هذا بالضبط ما يحدث في سوق الكاكاو. خلال العام الماضي، ارتفعت أسعار الكاكاو في نيويورك بأكثر من 200%، وواصلت هذا المسار لترتفع بنسبة 97% منذ مطلع 2024.
 
ارتفعت أسعار الكاكاو الآجلة في لندن بقوة أكبر، مع تحقيق العقود الآجلة لشهر مايو 2024 مكاسب بنسبة 105% منذ بداية 2024.
 
وتضاعفت أسعار الكاكاو في 2023، مدفوعة بضعف المحاصيل في ساحل العاج وغانا، المنتجين الرئيسيين، وتدافع شركات التصنيع للحصول على حبوب الكاكاو.
 
وبحسب دراسة لـ"ساكسو بنك"، اطلعت عليها "العربية Business"، يمكن إرجاع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى مجموعة من العوامل، خاصة في غرب أفريقيا. تُعرف ساحل العاج وغانا بأنهما المنتجان العالميان الرائدان لحبوب الكاكاو. وتشهد تلك البلدان منذ العام الماضي ظروفًا مناخية صعبة، لا سيما الحرارة الشديدة، مما أثر سلبًا على إنتاج الكاكاو.
 
علاوة على ذلك، فرضت التكاليف المتزايدة للمبيدات والأسمدة ضغوطًا مالية على المزارعين، مما جعل من الصعب عليهم شراء هذه المكونات الحيوية لصيانة المحاصيل. لقد أدت الآفات التي استهدفت نباتات الكاكاو إلى زيادة تقلص المحصول.
 
تأثير ارتفاع أسعار الكاكاو على التجار والمستثمرين
ويقول أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك" إن الظروف السائدة تشكل سيناريو مثيرًا للتجار والمستثمرين على حدٍ سواء.
 
"مع تراجع إنتاج الكاكاو - والذي يتضح من انخفاض عدد الوافدين إلى موانئ ساحل العاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم السابق - شعرت سلسلة التوريد بالأزمة. يحدث هذا الانخفاض في العرض حيث يتم بيع جزء كبير من الكاكاو مسبقًا للشركات والمصنعين لمنتجات الكاكاو والشوكولاتة".
 
وأضاف هانسن، في تصريحات لـ"العربية Business"، أن أمام التحدي المتمثل في الوفاء بهذه الالتزامات، تضطر هذه الكيانات إلى البحث عن مصادر بديلة. وقد أدى هذا التدافع على الكاكاو إلى الضغط على سوق العقود الآجلة لأسعار الكاكاو.
 
تداعيات ارتفاع أسعار الكاكاو على المستهلك
ومن وجهة نظر المستهلك، فإن الآثار المباشرة للارتفاع الكبير في أسعار الكاكاو قد لا تكون ملحوظة بشكل مباشر. عادةً، قد يستغرق الأمر من 6 إلى 12 شهرًا حتى تنعكس هذه الارتفاعات في الأسعار في أسعار التجزئة للمنتجات. ومع ذلك، يعتبر "ساكسو بنك" أنه يجب على المستهلكين الاستعداد لارتفاع أسعار ألواح الشوكولاتة في الفترة المقبلة.
 
كما توقع هانسن زيادة ظاهرة الانكماش التضخمي (Shrinkflation) وهي تقليل حجم ألواح الشوكولاتة أو كمية الشوكولاتة مع الحفاظ على ثبات الأسعار. وبالتالي، في حين أن أسعار منتجات الشوكولاتة قد لا ترتفع بشكل كبير، فإن الكمية المعروضة بنفس السعر ستنخفض.
 
انكشاف صناديق التحوط على سوق الكاكاو
ويقول آرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة "Century Financial" إن مصانع الكاكاو الإفريقية الكبرى في ساحل العاج وغانا أوقفت المعالجة أو خفضتها بشكل كبير لأنها لا تستطيع شراء الحبوب، وذلك بحسب 4 مصادر تجارية. مما يعني أن أسعار الشوكولاتة في جميع أنحاء العالم من المرجح أن ترتفع مع اقتراب عيد الفصح.
 
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربية Business"، أن صناديق التحوط في سوق الكاكاو تكدست منذ نهاية عام 2023، مما أدى إلى تفاقم الارتفاع القياسي في الأسعار الناجم عن ضعف المحاصيل في غرب أفريقيا. وهذا أدى إلى تسجيل الأسعار في سوق لندن مستويات 7454 جنيهًا إسترلينيًا، بينما وصلت عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8959 دولارًا.
 
وفي حين أن سوء الأحوال الجوية والأمراض التي تصيب أشجار الكاكاو في مناطق زراعة الكاكاو الرئيسية في العالم في غرب أفريقيا هي التي أثارت هذا الارتفاع، فإن تدافع صناديق التحوط زاد من شراسته، وفقا للمحللين، بحسب آرون.
 
وأشار آرون إلى تصريحات سابقة لمارتيجين برون، الذي كان الرئيس العالمي لتجارة الكاكاو والشوكولاتة لشركة السلع الزراعية "كارجيل" - حيث قال إن انكشاف صناديق التحوط على مخاطر سوق الكاكاو هو الأكبر تاريخيا. ومع ذلك، فإن "صناديق التحوط ليست مصدر هذا الارتفاع، ولكن في بيئة سوق منخفضة السيولة، يمكنها تضخيم تحركات السوق المبررة بشكل أساسي إلى مستويات متطرفة".
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