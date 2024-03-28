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النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأميركية

28
MARCH
2024
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتا أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 85.69 دولار.
 
أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو فقد ارتفعت 41 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 81.76 دولار للبرميل.
 
وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
 
ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأميركي.
 
وقال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي للأبحاث في مذكرة "نتوقع... أن ترتفع المخزونات الأميركية أقل من المعتاد في انعكاس لسوق النفط العالمية التي تعاني من عجز طفيف. ومن المرجح أن يدعم هذا سعر خام برنت في المستقبل".
 
وذكر عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال تؤكد مبررات البنك المركزي الأميركي لإرجاء الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
 
وقال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة "الأسواق تجتمع على أن خفض كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة سيبدأ في يونيو". وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.
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