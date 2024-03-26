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الذهب يتحرك بنطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

26
MARCH
2024
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بقيت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق، الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.
 
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم"، "نحن نفتقر إلى محفزات جديدة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن السوق تتماسك، وتلتقط أنفاسها بعد مسيرة قوية إلى حد ما".
 
وأضاف "من المحتمل أن تتوقف الخطوة التالية على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأميركي) هذا الأسبوع. وأي دليل على استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يهدأ المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل تثبيتها عند مستوى مرتفع، سيكون له تأثير جيد بالنسبة للذهب".
 
وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.
 
 
وقال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، الاثنين، إنه اقترح خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.
 
وفي الوقت نفسه، حذرت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، من أن البنك المركزي الأميركي، بحاجة إلى المضي قدما بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.
 
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة.
 
ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة في فبراير، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.
 
ويتوقع المتداولون احتمالًا يبلغ 70 بالمئةـ بأن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".
 
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
 
وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
 
تحركات الأسعار
 
تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.06 بالمئة عند 2,170.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.25 بالمئة إلى 2,170.95 دولار للأونصة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.19 بالمئة عند 24.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولار، والبلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولار.
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