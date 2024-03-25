تونس.. ضبط عنصر تكفيري صادرة في حقه أحكام بالسجن لمدة 4 سنوات

A + A -

ضبطت السلطات التونسية يوم الأحد عنصرا تكفيريا في سيدي بوزيد (وسط تونس) صادرة في حقه أحكام بالسجن.

وفي التفاصيل، تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم سيدي بوزيد، من ضبط عنصر تكفيري محكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان أن العنصر الموقوف صادرة في شأنه 10 مناشير تفتيش (بطاقات بحث) لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، مشيرة إلى أن المتهم متورط في قضايا حق عام.

وأشارت في بيانها إلى أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.