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الاتحاد الأوروبي سيقدم 178 مليون دولار لتونس لهذا السبب

25
MARCH
2024
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قالت صحيفة فايننشال تايمز، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على ثلاث سنوات.
 
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس، يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.
 
وذكرت فايننشال تايمز أن الاتحاد سيرفع الإنفاق بشكل عام على الهجرة من خلال مصادر تمويل مختلفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص نحو ثلثي المبلغ المتوقع البالغ 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود.
 
كما أوضخ تقرير الصحيفة، أن البرامج الممولة من الاتحاد لصالح قوات الأمن التونسية، تتضمن أكاديمية تدريب للحرس البحري التونسي، تنفذها الشرطة الاتحادية الألمانية، كما ستنفق الأموال على شراء معدات، منها رادارات وزوارق للحرس البحري، فضلاً عن إنشاء نقاط حدودية برية.
 
 
يذكر أن الاتحاد الأوروبي صرف هذا الشهر 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.
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