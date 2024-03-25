لندن ستعلن استثمارات جديدة عامة وخاصة في قطاع الطاقة النووية

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سيُعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الإثنين، استثمارات عامة وخاصة جديدة، لتعزيز برنامج الردع النووي للمملكة المتحدة، وكذلك الصناعة النووية المدنية، حسبما أفاد مكتب "داونينغ ستريت"، الأحد.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إن "أمن الطاقة والأمن القومي للمملكة المتحدة يعتمدان على الطاقة النووية"، مضيفة "هذا القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من العمال البريطانيين المهرة".

وسيعلن سوناك استثمارات عامة وخاصة بهدف تعزيز القوى العاملة في المجال النووي، وبالتالي دعم 40 ألف وظيفة جديدة.

وسيُدلي رئيس الوزراء بهذه التصريحات من بارو في شمال إنجلترا، وهي مدينة يريد أن يراها "تزدهر بوصفها موقعا لبناء الغواصات النووية البريطانية".

وستتعاون الحكومة مع شركات بينها "بي إيه إي سيستمز" و"رولز رويس" و"إي دي إف" و"بابكوك" "لاستثمار ما لا يقل عن 763 مليون جنيه استرليني (962.4 مليون دولار) بحلول عام 2030 في المهارات والتوظيف والتعليم".

ونقل البيان عن سوناك، قوله إنه "في عالم أكثر خطورة ويفرض تحديات، أصبح الردع النووي للمملكة المتحدة في البحر أكثر أهمية من أي وقت مضى. والطاقة النووية توفر للمستهلكين طاقة محلية أرخص وأنظف".a