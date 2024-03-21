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النفط يرتفع بدعم من تراجع المخزونات الأميركية

21
MARCH
2024
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6 بالمئة أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.
 
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.5 بالمئة أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 2.1 بالمئة عند 81.68 دولار.
 
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني. وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل.
 
وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها. وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون مما يعكس طلبا قويا على الوقود.
 
وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.
 
وثبّت المركزي الأميركي أمس الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
 
وقد يعني بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل.
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