صندوق الاستثمارات العامة يدرس الاستحواذ على الخطوط السعودية

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يجري صندوق الاستثمارات العامة محادثات أولية للاستحواذ على الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ، الإثنين.

وذكر تقرير وكالة بلومبرغ أن الصندوق سيتولى ملكية شركة الطيران بدلا من الحكومة، بهدف تحسين كفاءتها وربحيتها، وذكرت المصادر أنه من الممكن بعد ذلك خصخصة الشركة أو دمجها مع "طيران الرياض"، التي أطلقها الصندوق قبل عام ويعكف على تأسسيها.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض، وهي أحدث شركة طيران في المملكة ومن المقرر أن تبدأ عملياتها العام المقبل. وتستهدف الحكومة تحويل المملكة إلى مركز رئيسي للطيران مع وجود مقر طيران الرياض في العاصمة السعودية ومقر الخطوط السعودية في مدينة جدة.

ومن شأن نقل ملكية الخطوط السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة أن يمنح الصندوق السيادي إشرافا مباشرا وسيطرة على استراتيجية شركة الطيران.

وفي تقرير آخر أوردته وكالة رويترز، فإن نقل ملكية الخطوط السعودية، إلى الصندوق السيادي سيتضمن أصولا أخرى مملوكة للخطوط السعودية التي تعد إحدى أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، منها وحدتها المنخفضة التكلفة طيران أديل.

وذكر تقرير رويترز، أنه من المتوقع أن تظل الخطوط السعودية شركة طيران منفصلة عن طيران الرياض بمجرد نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وستركز الخطوط السعودية في الغالب على رحلات الحج والعمرة. وقالت المصادر إن طيران الرياض ستركز على ركاب الرحلات السياحية غير الدينية، ومنهم ركاب الترانزيت الدوليون.