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بريق الذهب يخفت مع صعود الدولار وترقب لقرار الفيدرالي

18
MARCH
2024
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انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.
 
التغير في الأسعار
 
بحلول الساعة 0259 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2147.89 دولار للأونصة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2151.30 دولار للأونصة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 932.45 دولار للأونصة. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأونصة. وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.01 دولار للأونصة.
 
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة غدا الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة الأربعاء يعقبه إصدار بيان.
 
 
ومن شبه المؤكد أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.5 بالمئة، لكن من الممكن أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.
 
وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.
 
وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
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