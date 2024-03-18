الفيدرالي يستعد لتقديم مؤشرات جديدة بشأن خفض الفائدة

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يتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، مرة أخرى سعر الإقراض الرئيسي بدون تغيير، فيما يواصل أصحاب القرار النقاشات حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة وإطلاق المرحلة التالية في معركتهم الطويلة ضد التضخم.

وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاما إلى ما بين 5.25 و5.50 بالمئة، في وقت يسعى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

وبعد تحقيق تقدم كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار العام الماضي، كانت 2024 أكثر صعوبة إذ سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم الشهري.

وفي الوقت نفسه ظل معدل البطالة منخفضا وتباطأ نمو الأجور، وفاق النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2023 التوقعات ــ وكلها مؤشرات إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع جيد رغم ارتفاع المعدلات.

وبعد يومين من النقاشات سينشر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء تحديثا لملخص التوقعات الاقتصادية وقراره المتعلق بالفائدة، والذي سيتضمن آراء أصحاب القرار بشأن توقعاتهم لما ستكون عليه معدلات الفائدة في نهاية هذا العام.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى ويلز فارغو مايكل بولييزي لوكالة فرانس برس إن "وتيرة تراجع التضخم وتباطؤ نمو الوظائف لا يحدثان بالسرعة التي اعتقدنا أنها حدثت قبل بضعة أشهر"، مضيفا "ولذا سيقومون بضبط توقعاتهم للسياسات وفقا لذلك".

من ثلاثة تخفيضات إلى اثنين؟

في ملخص التوقعات الاقتصادية لشهر ديسمبر اقترح واضعو السياسات ثلاثة تخفيضات لمعدلات الفائدة لعام 2024، في وقت يسعى الاحتياطي الفيدرالي الى تخفيف سياساته النقدية مع الاستمرار في دفع التضخم نحو هدفه للمدى البعيد.

ومن غير المرجح أن يُظهر تحديث مارس الذي سينشر الأربعاء تحولا كبيرا، رغم أن بعض المحللين يرون احتمالا في أن يقلل صانعو القرار عدد التخفيضات لمعدلات الفائدة التي يتوقعونها هذا العام.

ولا يزال ويلز فارغو يتوقع أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي لإجراء ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة لعام 2024، وفق بولييزي. وهذا العدد أقل بمرة عن توقعات البنك المتمثلة بأربعة تخفيضات هذا العام.

وأضاف أنه من المرجح أن يخفض واضعو السياسات توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأربعاء أكثر من رفعها.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة إي واي (إرنست يونغ) ليديا بوسور لوكالة فرانس برس "بالنظر إلى التوقعات، نعتقد أن هناك احتمالا أن نرى تخفيضين في أسعار الفائدة بدلا من ثلاثة".

وتابعت "هناك الكثير من المؤشرات غير المرغوب فيها في بيانات التضخم وبعض المفاجآت الإيجابية" مضيفة "لذلك قد يميل بعض المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تشددا".

مسار غير مؤكد

في الأسابيع الأخيرة دعا مسؤولون في البنك المركزي الأميركي، بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، وقالوا في المقابل إنهم سيتبعون مسارا "يعتمد على البيانات".

وقال باول للمشرعين في واشنطن في وقت سابق هذا الشهر إن "الآفاق الاقتصادية غير مؤكدة والتقدم المستمر نحو تحقيق هدفنا للتضخم عند 2 بالمئة غير مضمون".

وأكد لاحقا أنه لا يزال يتوقع بدء خفض الفائدة هذا العام.

ويضع متداولو العقود الآجلة حاليا احتمالا يبلغ 55 بالمئة في أن يبدأ الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بحلول 12 يونيو، وفقًا لبيانات من مجموعة سي إم إي.

ويمثل هذا تحولا كبيرا بالنسبة الى الفترة التي سبقت قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة في يناير، عندما كان المضاربون لا يزالون يتوقعون على نطاق واسع أن يأتي القرار الأول في مايو.

وقالت كاثي بوستيانسيك من نيشن وايد لوكالة فرانس برس "كنا نعتقد أن ذلك سيحصل في شهر مايو، وارجأناه إلى يونيو"مضيفة "وإذا لم يكن في يونيو، أعتقد سيكون في يوليو".

وقال بوسور من إي واي والذي يتوقع أيضًا أن يأتي أول إعلان للاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في يونيو "أعتقد أنهم سيميلون إلى البقاء في وضع الانتظار والترقب، وانتظار مزيد من البيانات للقيام حقا بهذه الخطوة".