الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع

A + A -

ارتفع الدولار الجمعة ويتجه لإنهاء سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أسابيع بعدما أشارت بيانات التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمال أن يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.

واستقر الين مع شعور المتعاملين بالقلق قبيل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل الذي قد يتبنى فيه تحولا تاريخيا والابتعاد عن سياسة أسعار الفائدة السلبية على افتراض أن الشركات اليابانية سترفع الأجور بنسبة كبيرة كما هو متوقع.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، وبينما لا يتوقع المتعاملون في السوق أي تغيير في أسعار الفائدة، سيراقب المستثمرون عن كثب توقعاته لأسعار الفائدة أو تصريحات رئيسه جيروم باول.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.068 بالمئة إلى 103.45 بعدما ارتفع 0.55 بالمئة أمس الخميس. ويتجه المؤشر للارتفاع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع في أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 1.3 نقطة أساس إلى 4.285 بالمئة بعدما ارتفع بما يصل إلى 10.6 نقطة أساس أمس الخميس.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين الذي سجل 148.32 مقابل الدولار ويتجه لتحقيق انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8 بالمئة في أكبر تراجع أسبوعي له منذ يناير.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6569 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.53 بالمئة إلى 0.6099 دولار.

وهبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0875 دولار.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2735 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.