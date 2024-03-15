living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول بالمركزي الأوروبي: يجب أن "نأخذ وقتنا" قبل خفض الفائدة

15
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، الخميس، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن" يأخذ وقته" كي يتحرك بشكل سليم في ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة.
 
وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، قال لين: "لدينا الكثير من الدلائل على تراجع التضخم، ولكن من العدل أيضًا أن نقول إنه علينا أن نأخذ الوقت الصحيح والكافي قبل الانتقال من مرحلة الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة، والمستمرة منذ سبتمبر الماضي، إلى مرحلة تخفيف التشديد النقدي".
 
وقال لين إن اجتماع البنك المركزي لمنطقة اليورو في مارس كان "اجتماعا هاماً" في ظل تراكم المؤشرات التي أظهرت أن "عملية خفض التضخم مستمرة".
 
 
وخلال الاجتماع، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة، عند مستوياتها القياسية المرتفعة البالغة 4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد من قبل مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
 
 
وهذه هي المرة الرابعة التي يبقي فيها المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تشير توقعات معظم الاقتصاديين أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.
 
وقال المركزي الأوروبي في بيان "عُدّلت توقعات التضخم بالخفض، خاصة لعام 2024، بقيادة تراجع أسعار الطاقة".
 
وتأتي التوقعات الأكثر اعتدالا في الوقت الذي خفض فيه البنك توقعاته للتضخم للربع الثاني على التوالي، ووضع هدف نمو الأسعار عند 2.3 بالمئة هذا العام وعند المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة العام المقبل.
 
وقال لين: "لقد واصلنا إحراز التقدم، ونواصل التحرك نحو هدفنا البالغ 2 بالمئة".
 
وانخفض التضخم في الكتلة المكونة من 20 دولة إلى 2.6 بالمئة في فبراير.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   