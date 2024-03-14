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الذهب مستقر بانتظار بيانات أميركية ستحدد مسار الفائدة

14
MARCH
2024
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لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.
 
ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في منتصف العام.
 
التغير في الأسعار
 
بحلول الساعة 0147 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.
 
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية ستحدد اتجاه التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه في ديسمبر خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.
 
ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الفيدرالي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو.
 
واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية أمس الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.
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