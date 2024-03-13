أرسنال يتخطى بورتو ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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تأهل أرسنال الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-صفر) الثلاثاء على استاد الإمارات في شمال لندن.

وسجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بورتو بالنتيجة ذاتها.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها أرسنال ربع النهائي منذ موسم 2009-2010، حيث خرج في ثمن النهائي في آخر 7 مشاركات.

وبدأ أرسنال المباراة مهاجما في محاولة لتعويض تخلفه ذهابا لكنه اصطدم بفريق منظّم بقيادة قلب الدفاع المخضرم بيبي (41 عاما) الذي كان يخوض مباراته الرقم 120 في دوري الأبطال، وكانت جميع محاولات "المدفعجية" تتكسر على مشارف المنطقة في حين شكّل بورتو بعض الخطورة باعتماده على الهجمات المرتدة ومنها سدد البرازيلي ايفانيلسون بيسراه من مشارف المنطقة مرت إلى جانب القائم (16).

ثم قام اللاعب نفسه بمحاولة جديدة لكن حارس مرمى أرسنال الإسباني دافيد رايا كان لها بالمرصاد (22).

وعاد رايا إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد برنتفورد في الدوري المحلي علما بأنه معار من الأخير ولا تسمح قوانين الإعارة في إنجلترا مشاركة أي لاعب في مواجهة فريقه الأم.

بيد أن أرسنال نجح في إيجاد ثغرة في الدفاع البرتغالي عندما مرر صانع ألعابه وقائده النروجي مارتن أوديغارد كرة بينية رائعة باتجاه المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار داخل المنطقة فسددها زاحفة بعيدا عن متناول حارس بورتو ديوغو كوستا مفتتحا التسجيل (41).

وهدأ الإيقاع نوعا ما في الشوط الثاني من دون تهديد جدي على المرميين، وقام مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا في إجراء تبديل هجومي بإخراج لاعب الوسط الايطالي جورجينيو وإشراك المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس (80).

وبعد دقيقتين من نزوله سنحت الفرصة أمام جيزوس لتسجيل الهدف الثاني لفريقه لكن الحارس البرتغالي كان لمحاولته بالمرصاد من مسافة قريبة (82).

وبقيَ التعادل سيد الموقف فخاض الفريقان وقتا إضافيا من شوطين.

ورمى أرتيتا آخر أوراقه الهجومية بإشراك إدي نكيتياه بدلا من تروسار مطلع الشوط الإضافي الثاني من دون أن تتغير النتيجة ليخوض الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت لأرسنال.