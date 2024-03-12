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الأمم المتحدة: "شعب غزة الجائع لم يعد قادرا على الانتظار"

12
MARCH
2024
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حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة من أن "الوقت ينفد" لتجنب مجاعة في شمال قطاع غزة "الذي يواجه كارثة إنسانية" بسبب الافتقار إلى كميات هائلة من المواد الغذائية.
 
وقالت سيندي ماكين في روما، مقر برنامج الأغذية العالمي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) كو دونغيو والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كزافييه كاستيلانوس، "الوقت ينفد. الشعب الجائع في غزة لم يعد قادرا على الانتظار".
 
واضافت ماكين أن "برنامج الاغذية العالمي قلق بشدة حيال الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وخصوصا في شماله الذي يواجه كارثة إنسانية. المجاعة وشيكة إذا لم نرفع في شكل كبير حجم المساعدة التي تدخل مناطق الشمال".
 
وحض الأطراف الثلاثة المشاركون في المؤتمر إسرائيل على إعادة فتح المعابر البرية المؤدية الى القطاع المدمر، والسماح بإرسال كميات أكبر من المساعدة الإنسانية.
 
 
وتابعت ماكين "نحتاج الى إدخال 300 شاحنة من المساعدة الغذائية يوميا الى غزة".
 
وعقدت الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اجتماعا الاثنين في روما في إطار مبادرة "الطعام لغزة" التي اطلقتها إيطاليا، عارضة تنسيق عمل هذه الوكالات بالنسبة الى غزة.
 
وأعلن وزير الخارجية الايطالية انطونيو تاياني أنه سيعرض قريبا هذه المبادرة على إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومجموعة الدول السبع والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول العربية التي تعهدت مساعدة المدنيين في غزة.
 
وأوضح أن إيصال هذه المساعدة ينبغي أن يتم عبر الممر الإنساني المرتقب إقامته من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انطلاقا من قبرص، التي تبعد حوالى 370 كلم من غزة.
 
لم يهدأ القتال ولا القصف المدفعي والغارات الجوية في اليوم الأول من شهر رمضان الاثنين في قطاع غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية التي قد تودي بغالبية السكان الى المجاعة.
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