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البتكوين يسجل سعرا قياسيا جديدا يتجاوز 72 ألف دولار

12
MARCH
2024
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واصلت العملة الرقمية البتكوين ارتفاعها الجنوني، وسجل سعرها رقما قياسيا جديدا الاثنين تجاوز 72 ألف دولار، بعد أن قفز الطلب على هذه العملة المشفرة مع الحديث عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
 
وارتفع سعر البتكوين إلى 72385 دولارًا بعيد ظهر الإثنين في لندن.
 
وكانت العملة الرقمية قد سجلت أسعارا قياسية الأسبوع الماضي، متجاوزة الذروة التي بلغتها في نوفمبر 2021 وبلغت 68991 دولارًا.
 
وقال جيمس هارت، المحلل في مجموعة "تيكميل"، إن الذروة الجديدة الاثنين تأتي "في إطار ضعف الدولار الأميركي بعد مجموعة متنوعة من بيانات التوظيف في الولايات المتحدة الجمعة".
 
فقد ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في فبراير إلى 3,9 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2022.
 
ورأى نيل ويلسون، المحلل في مجموعة "فينالتو" أن تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية يؤدي إلى إضعاف العملة الأميركية وكذلك العائدات على سندات الخزانة الأميركية والأصول المنافسة، ما يجعل البتكوين أكثر جاذبية للمستثمرين.
 
أما روس مولد من مجموعة "إيه جي بيل" فقال إنه إذا بقيت التوقعات الاقتصادية الأميركية مواتية بشكل عام، فمن الممكن أيضا أن تكون السوق "قلقة بشأن طريقة استمرار تراكم الديون لا سيما في الولايات المتحدة".
 
وأضاف أن هذا يدفعها إلى التحول إلى أصول بديلة مثل الذهب، الذي سجل سعرا قياسيا تاريخيا الجمعة بلغ 2195 دولارا ، أو البتكوين.
 
وارتفع سعر البتكوين نحو سبعين بالمئة منذ بداية العام، وهي زيادة مذهلة بعد انهيار الأسعار مع تراجع عدد كبير من الشركات العملاقة في القطاع نهاية عام 2022.
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