living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدينة على المتوسط تتوقع استقبال 16 مليون سائح في 2024

11
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع رئيس مجلس تمثيل اتحاد وكالات السفر التركية في منطقة المتوسط، رضا برتشين، تحقيق عدد السياح الوافدين إلى ولاية أنطاليا العام 2024 رقمًا قياسيًا وبلوغه أكثر من 16 مليون سائح.
 
وأوضح برتشين في أن الحجوزات للعام 2024 تسير بشكل جيد، وقال: "بدأنا موسمًا واعداً من خلال الأرقام القادمة من بريطانيا وبولندا ومدن أوروبية".
 
وأضاف: "سننهي هذا العام برقم يتجاوز 16 مليونًا و500 ألف سائح، واثقون من ذلك، وسيكون 2024 عام يحطم فيه رقم قياسي بعدد السياح".
 
وتجدر الإشارة أن أنطاليا استقبلت العام الماضي 15 مليونًا و689 ألفًا و258 سائحًا.
 
 
وأظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، في فبراير الماضي، أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا ارتفع في يناير إلى 2.05 مليون شخص.
 
ويأتي ذلك مقارنة بمليوني زائر أجنبي في الشهر نفسه من عام 2023 و1.28 مليون في يناير 2022.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   