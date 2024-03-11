مدينة على المتوسط تتوقع استقبال 16 مليون سائح في 2024

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توقع رئيس مجلس تمثيل اتحاد وكالات السفر التركية في منطقة المتوسط، رضا برتشين، تحقيق عدد السياح الوافدين إلى ولاية أنطاليا العام 2024 رقمًا قياسيًا وبلوغه أكثر من 16 مليون سائح.

وأوضح برتشين في أن الحجوزات للعام 2024 تسير بشكل جيد، وقال: "بدأنا موسمًا واعداً من خلال الأرقام القادمة من بريطانيا وبولندا ومدن أوروبية".

وأضاف: "سننهي هذا العام برقم يتجاوز 16 مليونًا و500 ألف سائح، واثقون من ذلك، وسيكون 2024 عام يحطم فيه رقم قياسي بعدد السياح".

وتجدر الإشارة أن أنطاليا استقبلت العام الماضي 15 مليونًا و689 ألفًا و258 سائحًا.

وأظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، في فبراير الماضي، أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا ارتفع في يناير إلى 2.05 مليون شخص.

ويأتي ذلك مقارنة بمليوني زائر أجنبي في الشهر نفسه من عام 2023 و1.28 مليون في يناير 2022.