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"بتكوين" تقفز لقمة غير مسبوقة تتجاوز مستوى 70 ألف دولار

8
MARCH
2024
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ارتفعت العملة الرقمية بتكوين إلى مستوى غير مسبوق لفترة وجيزة، الجمعة، في تعاملات متقلبة بالتزامن مع استمرار فورة الإقبال على العملات المشفرة في الأسواق العالمية.

وتجاوزت بتكوين مستوى 70 ألف دولارا للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومة بطلب من المستثمرين على المنتجات المشفرة الجديدة التي يمكن تداولها بالأسواق الفورية الأميركية وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وصعدت بتكوين إلى 70105 دولارات قبل أن تعود للانخفاض سريعا، وسجلت 68317.72 دولار في أحدث تعاملات.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، قد قال الأربعاء، لأعضاء الكونغرس إن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.

وأضاف باول أن تخفيضات أسعار الفائدة "ستعتمد حقا على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار".

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين بالمئة قبل خفض سعر الفائدة".

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