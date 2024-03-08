رئيس الفيدرالي الأميركي: خفض الفائدة يعتمد على انحسار التضخم

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قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للمشرعين الأميركيين، الخميس، إن البنك المركزي "على دراية تامة" بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع البنك باستمرار انخفاض التضخم.

وظهر باول أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ التي ضغط عليه رئيسها السيناتور الديمقراطي شيرود براون بسؤاله عن سبب عدم مسارعة المركزي الأميركي إلى خفض الأسعار "لتجنيب العاملين فقد وظائفهم".

وأجاب باول "نحن على دراية تامة بذلك الخطر، بالطبع، وواعون للغاية بتفاديه". وأضاف "إذا ما واصل ما نتوقعه وما نراه، وهو استمرار النمو بقوة ومتانة سوق العمل... في خفض التضخم، وإذا تطور الاقتصاد بذلك المسار، فإننا نعتقد بأنه سيتسنى بدء عملية إلغاء... السياسة... التقييدية بعناية وستبدأ خلال هذا العام".

ويأتي ظهور باول في مجلس الشيوخ عقب شهادته في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أمس الأربعاء والتي كرر فيها أن التقدم الحالي لخفض التضخم "ليس مضمونا".