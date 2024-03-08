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"يثير حسد العالم".. هكذا وصف بايدن الاقتصاد الأميركي

8
MARCH
2024
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أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس في خطابه السنوي حول حال الاتحاد بوضع اقتصاد بلاده القوي وتعافيه بعد أزمة جائحة كوفيد.
 
وقال بايدن أمام الكونغرس بمجلسيه: "أيها الناس، لقد ورثت اقتصاداً كان على حافة الهاوية". 
 
"الآن أصبح اقتصادنا موضع حسد العالم بكل ما للكلمة من معنى. 15 مليون وظيفة جديدة في ثلاث سنوات فقط - وهذا رقم قياسي، والبطالة عند أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً". بحسب تعبيره.
 
كما أكد أن الولايات المتحدة أصبحت تنتج بشكل كبير من أشباه الموصلات والرقائق التي تستخدم بالصناعات الإلكترونية.
 
 
ولفت بايدن إلى إمكانية جني تريليوني دولار من عائدات الضرائب من الأغنياء.
 
حرية أميركا تحت الهجوم
 
في سياق متصل، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال خطابه من أن القيم الديموقراطية تتعرض للهجوم في داخل الولايات المتحدة وخارجها.
 
وقال أمام الكونغرس في مبنى الكابيتول "منذ عهد الرئيس لينكولن والحرب الأهلية، لم تكن الحرية والديموقراطية عرضة للهجوم في الوطن كما هو الحال عليه اليوم"، مضيفا "ما يجعل لحظتنا الآن نادرة هو أن الحرية والديموقراطية تحت الهجوم في الداخل والخارج على حد سواء".
 
الأموال ضرورية لوقف بوتين
 
كما حضّ الكونغرس على إقرار المساعدات لأوكرانيا من أجل "وقف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متّهماً سلفه دونالد ترامب الذي سيخوض ضدّه الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ"الخضوع" لسيّد الكرملين.
 
وقال بايدن أمام الكونغرس بمجلسيه إنّ "سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، يقول لبوتين: "افعل ما يحلو لك بحق الجحيم" وفقا لتعبيره.
 
وأضاف قائلا: "لن أنحني" و"التاريخ يراقب بكل ما للكلمة من معنى".
 
وتابع "رسالتي إلى الرئيس بوتين الذي أعرفه منذ فترة طويلة هي بسيطة : لن نتراجع".
 
وأوضح أن رئيس "روسيا بوتين يسير قدماً في حربها ضد أوكرانيا ويزرع الفوضى في سائر أنحاء أوروبا وخارجها". وتابع "إذا كان أيّ شخص في هذه القاعة يعتقد أنّ بوتين سيتوقف عند أوكرانيا، فأنا أؤكّد لكم أنّه لن يفعل".
 
غزة والمساعدات
 
وحول الصراع المتصاعد في غزة، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل من أنّه لا يمكنها أن تستخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "ورقة مساومة"، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع.
 
وقال بايدن "إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: "لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إنّ حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية".
 
ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين، طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية.
 
وفيما يلي أهم ما جاء في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن: 
 
نحن نصون أموال دافعي الضرائب ونوفر مليارات الدولارات منها
 
عندما تتعثر الولايات المتحدة تنهض من جديد
 
الولايات المتحدة أصبحت تنتج بشكل كبير أشباه الموصلات والرقائق التي تستخدم بالصناعات الإلكترونية
 
هناك 60 مليون أميركي يطلقون مشاريع صغيرة ومتوسطة
 
اعتبارا من العام المقبل سيستفيد الجميع من الأنسولين وأدوية السرطان
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