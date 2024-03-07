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الذهب يواصل التحليق عاليا لمستويات غير مسبوقة

7
MARCH
2024
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حلقت أسعار الذهب عاليا لتحقق أرقاما قياسية جديدة، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.
 
التغير في الأسعار
 
زاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0432 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارا.
 
وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء بعد أن أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.
 
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 24.25 دولار وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 906.82 دولار للأونصة وهبط البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1033.44 دولار.
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